Paikallisuutiset

Liikkeellä melkoinen tautikimara – Tavanomaisesta ei erotukaan nyt korona

Syksy on tunnetusti kuuminta flunssa-aikaa. Nytkin liikkeellä on samanaikaisesti useita hengitystieinfektioita.

Laura Läspä Keskipohjanmaa

Tautitilanne on varmasti huomattu erityisesti lapsiperheissä. Esimerkiksi Kaustisella varhaiskasvatuksessa on tiedotettu, että liikkeellä on useita herkästi tarttuvia tauteja, kuten mykoplasmaa, koronaa ja keuhkokuumetta.

– Monenlaista virustautia on liikkeellä. Mykoplasmaa on nuorilla ollut viime vi