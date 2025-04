Paikallisuutiset

Pedersöressä kadonnut jo kolmas mies lyhyen ajan sisällä – poliisi pitää tilannetta poikkeuksellisena

Poliisi etsii taas Pedersörestä kadonnutta miestä. Kuva: Antti Varonen

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Pedersöressä on kadonnut jo kolmas mies lyhyen ajan sisällä. Tällä kertaa kyseessä on reilu 50-vuotias mies, joka on kadonnut Lappforsin kylästä. Viimeinen havainto on maanantailta, jolloin hän oli kirjautuneena sosiaaliseen mediaan. Omaiset tekivät miehestä katoamisilmoituksen samana iltana.

Rikosko