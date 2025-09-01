Paikallisuutiset

Lindqvistien venetsialaisjuhlissa juhlivat kaikki yksinäiset: ”On suuri onni saada olla avuksi”

Pietarsaarelaiset Bertel Lindqvist ja Gunilla Luther-Lindqvist antavat aikaansa ja sydämensä muiden auttamiseen eri tavoin. Kuva: Timo Varila

Gunilla Luther-Lindqvist ja Bertel Lindqvist ovat järjestäneet avoimia venetsialaisjuhlia puutarhassaan Pietarsaaressa jo yli vuosikymmenen ajan - ilta yhdistää sukupolvia ja kulttuureita.

Keskipohjanmaa

Solidaarisuus ei ole vain ajatus, vaan arjen kantava voima 78-vuotiaiden Gunilla Luther-Lindqvistin ja Bertel Lindqvistin elämässä. Juuri tästä syntyi vuosia sitten ajatus kutsua kaikki yksinäiset kaupunkilaiset yhteiseen venetsialaisten viettoon.

Pariskunnan koti Itälänlahden, Östanfjärdenin tai pie

