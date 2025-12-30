Paikallisuutiset
Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo käytössä tiistaina myrskytuhoista kärsiville– Mahdollisuus peseytyä ja ladata laitteita
Kokkolan kaupunki julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa ohjeistetaan Lohtajan ja Kälviän asukkaita julkisten rakennusten käytöstä.
Lohtajan Maininki on auki tiistaina aamuyhdeksästä iltayhdeksään, ja Kälviän vapaa-ajantalo on auki klo 15–21. Tiloissa voi esimerkiksi peseytyä ja ladata mobiililaitteita. Lisäksi Kokkolan Vesiveijari on auki kello 21.30 asti.
Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkövaurioiden korjaustyöt jatkuvat ympäri Kokkolaa ja Keski-Pohjanmaata. Energiayhtiöiden korjaustyön tilannekuvaa voit seurata yhtiöiden nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.
Hannes-myrsky teki laajasti tuhoja Kokkolan kaupungin eri puolilla, Ala-Viirteeltä Öjaan ja Kokkolasta Rahkoseen.