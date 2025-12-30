Paikallisuutiset

Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo käytössä tiistaina myrskytuhoista kärsiville– Mahdollisuus peseytyä ja ladata laitteita

Arkistokuvaa Lohtajan Mainingista. Kuva: Jukka Lehojärvi
Kokkolan kaupunki julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa ohjeistetaan Lohtajan ja Kälviän asukkaita julkisten rakennusten käytöstä.

Lohtajan Maininki on auki tiistaina aamuyhdeksästä iltayhdeksään, ja Kälviän vapaa-ajantalo on auki klo 15–21. Tiloissa voi esimerkiksi peseytyä ja ladata mobiililaitteita. Lisäksi Kokkolan Vesiveijari on auki kello 21.30 asti.

Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkövaurioiden korjaustyöt jatkuvat ympäri Kokkolaa ja Keski-Pohjanmaata. Energiayhtiöiden korjaustyön tilannekuvaa voit seurata yhtiöiden nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Hannes-myrsky teki laajasti tuhoja Kokkolan kaupungin eri puolilla, Ala-Viirteeltä Öjaan ja Kokkolasta Rahkoseen.

