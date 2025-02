Mielipiteet

Tapio Huttula, Suvi Melender-Lågland ja Katja Palosaari vastasivat viikon väitteeseen.

”Lomaa ei tarvitse suorittaa, eikä aikatauluttaa” – Viikon väitteessä paneudutaan talviloman viettoon

Talvilomaa on vain viikko, joten siitä pitää ottaa kaikki irti. Mutta miten? Varataanko matka pohjoiseen tai vaihtoehtoisesti etelään jo syksyllä, vai tartutaanko viime tingan äkkilähtöihin? Varmaa on vain se, että hinnat nousevat lomasesongiksi, kun kaikki haluavat omansa matkailueuroista. Viikon väite kuuluukin: Talvilomalla on pakko lähteä jonnekin.

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Talvilomakausi tarkoittaa Suomessa, että esimerkiksi Lapin majoitushinnat nousevat taivaisiin. Talvilomailevalle perheelle kustannukset ovat helposti jopa tuhansia euroja. Moni ajaa Lappiin autolla, sillä myös VR muistaa nostaa junalippujen hinnat sesonkikaudeksi. Lisäksi rahaa menee ruokaan ja lask