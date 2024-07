Mielipiteet

Kirjoittaja mielestä Facebook-kirjoitteluun ei tarvittaisi kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille erillistä eettistä ohjetta. Kuva: Silja Viitala

Lukijalta: Demokratiavajetta kuntapolitiikassa — Tuorein esimerkki on Kruunpyystä

Tapani Myllymäki Keskipohjanmaa

Kuntapolitiikkaan on tullut demokratian puutostila. Päätösvaltaa on siirretty mm. hallintosääntöjen päivittämisen yhteydessä kunnanhallitukselta ja -valtuustolta virkamiehille ja lautakunnille. Samoin on lisätty virkamiesten valtaa tehdä henkilövalintoja sekä annettu laajempia valtuuksia tehdä sella