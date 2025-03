Mielipiteet

Kirjoittaja arvelee, että suurin osa keskistuloisistakin voi tipahtaa köyhyyteen, jos kohdalle osuu esimerkiksi vammautuminen tai kodin menetys. Kuva: Eila Kilpeläinen

Lukijalta: Empatia kuuluu politiikkaan – Ne, jotka väittävät toimivansa vain järkipohjalta, eivät käsitä tunteiden vaikutusta itseensä

Jenna Vikman Keskipohjanmaa

Päätöksenteko on viime vuosina raaistunut. Petteri Orpon hallitus on leikannut muun muassa työttömyysturvaa, yleistä asumistukea ja toimeentulotukea. Näin on tehty lähinnä sen varjolla, että työllisyys saataisiin nousuun ja valtionvelka laskuun, mutta työssä käyvien määrä onkin laskenut kymmenillätu