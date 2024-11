Mielipiteet

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston kokous lokakuussa 2024. Kuva: Jukka Lehojärvi

Lukijalta: Epäasiallinen kielenkäyttö aluevaltuustossa ja lehtikirjoituksissa nakertaa yhtestyötä Keski-Pohjanmaalla

Kirjoittaja muistuttaa, että poliitikoilla on erimielisyyksistä huolimatta yhteinen päämäärä.

Timo Pärkkä Keskipohjanmaa

Yhteisöllisyys ja yhteistyö on maakuntamme sosiaalista pääomaa, ja luottamus on sen valuuttaa. Keski-Pohjanmaa on tunnettu vahvasta yhteisöllisyydestään. Täällä on ollut myös kykyä tehdä yhteistyötä. Tämä yhteistyö on ollut erityisen tärkeää maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja kehittämises