Mielipiteet

Kirjoittaja hämmästelee joessa iät ajat eläneitten simpukoiden ympärille syntynyttä polemiikkia.

Lukijalta: Jokivarsien elämään simpukat eivät ole vaikuttaneet — Oliko se virhe?

Matti Nikkilä Keskipohjanmaa

Metsäkone on kulkenut kautta aikojen käytettyä reittiä joen yli. On ilmeisesti häiritty miljoonien edestä raakkuja. On pelottavaa tunnustaa, että olen poikasena ajanut hevosella Siikajoen yli koskipaikasta.

Simpukoita on asunut aina Pohjanmaan joissa. Niiden kuoria näkyy siellä, kun lokit ja varikset