Mielipiteet

Lukijalta: Koko Kokkolaa kehitettävä tasa-arvoisesti

Hannu Pajunpää Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kolmen keskipohjalaisen lähikunnan liittymisestä Kokkolaan on kulunut jo noin 15 vuotta. Liitoksen myötä Kokkola kasvoi merkittävästi ja on entistä selvemmin maakunnan keskus. Tällä hetkellä on suuria suunnitelmia uusien teollisuuslaitosten sijoittumisesta kaupunkiin. On toivottavaa, että valtaosa n