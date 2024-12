Mielipiteet

Muistiluotsitoiminta tarjoaa neuvoja ja tukea tarvitaan diagnoosin jälkeen sairauden kanssa elämiseen, erilaisiin arjen tilanteisiin ja muutoksiin. Kuva: Jussi Pohjavirta

Lukijalta: Muistiluotsitoiminnan avustuksien leikkaus vie tuen sitä eniten tarvitsevilta

Lotta Pellilä, Mirja Hynninen ja Katariina Suomu Keskipohjanmaa

Muistisairausdiagnoosin saa joka vuosi 23 000 suomalaista. Yhteensä sairastuneita on yli 150 000. Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan vuonna 2040 Suomessa on arviolta jo lähes 250 000 henkilöä, joilla on muistisairaus.

Muistisairaus on yksilöllisesti etenevä neurologinen sairaus. Toimintakyky v