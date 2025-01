Mielipiteet

Kirjoittaja uumoilee, että jos joukkueiden kasaaminen muuttuu kovin vaikeaksi, myös puuhamiesten ja yleisön kiinnostus maakuntaviestiin hiipuu. Kuva loppiaiselta Reisjärveltä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Lukijalta: Papparaiset eivät pelasta maakuntaviestiä, mutta mahdollistavat pienten kuntien joukkueen kasaamisen

Jari Mäkelä Keskipohjanmaa

Pienten kuntien on yhä vaikeampi kasata joukkueita Keski-Pohjanmaan maakuntaviestiin kilpahiihtäjien vähentyessä. Vaarana on että viestissä tulevaisuudessa on vain kaupunkijoukkueita.

Fakta vain on, kun katsoo esimerkiksi alueemme viime viikonlopun kisoja, niin kilpailijoita on naisten sarjoissa vähä