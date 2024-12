Mielipiteet

Kirjoittaja tuumii, että lainsäädäntö on epäonnistunut, jos sotealan substanssiosaajien työajasta 30–35 prosenttia menee varsinaiseen ammattityöhön ja loput muuhun. Kuva: JANNE AALTONEN

Lukijalta: Soten vaivat – Tässä on diagnoosi ja lääkemääräys

Matti Koivisto Keskipohjanmaa

Paikallisesti on ollut vaiherikas vuosi hyvinvointialueen asioita ratkottaessa. Kyse on pääosin ollut hallintoon, valtaan ja rahaan liittyvistä näkemyseroista. Kansalaisten kannalta oleellinen palveluiden toimivuus on selvinnyt hallintoa paremmin urakastaan.

Kun rahat eivät riitä lailla määrättyjen p