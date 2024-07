Mielipiteet

Lukijalta: YLEn etkot ja jatkot

Sauli Koivukoski Keskipohjanmaa

Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila vetoaa YLEn perimmäiseen tehtävään, kansallisen identiteetin säilyttämiseen. Kuva: Roni Rekomaa

Suurten urheilutapahtumien yhteydessä puhutaan tuntitolkulla ennen ottelua etkoilla ja ottelun jälkeen jatkoilla.

Samanlainen tilanne on syntymässä, kun puhutaan Suomen yleisradion rahoituksesta. YLEhän on eduskunnan radio ja valtion laitos. Sillä on kansallinen tehtävä; pitää suomalaiset tietoisina