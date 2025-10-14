Kulttuuri
Luokanopettaja jätti työnsä ja alkoi tehdä kirjasarjaa, josta tuli kansainvälinen menestys – nyt sen hahmot nähdään pitkästä aikaa valkokankaalla
Timo Parvela jätti työnsä luokanopettajana ja alkoi kirjoittaa Ella ja kaverit -kirjasarjaa. Kansainvälisesti menestynyttä kirjasarjaa on myyty yli 40 miljoonaa kappaletta.
Timo Parvelan Ella ja kaverit -kirjasarjasta tutut lapset nousevat 10. lokakuuta valkokankaalle 12 vuoden tauon jälkeen.
Elin Grönblomin ohjaamassa Ella ja kaverit – Operaatio Saukko -elokuvassa Ella (Elma Ufacik) lähetetään luokkakavereineen metsään suorittamaan rästiin jääneitä koulutehtäviä opetta