Kulttuuri

Timo Parvela (oik.) on kirjoittanut 30 vuoden ajan Ella ja kaverit -kirjasarjaa, jota on myyty kansainvälisesti yli 40 miljoonaa kappaletta. Tänä syksynä sarjan hahmot seikkailevat valkokankaalla Ella ja kaverit – Operaatio Saukko -elokuvassa, jonka on tuottanut Aleksi Hyvärinen. Kuva: Katja Mabrouk

Luokanopettaja jätti työnsä ja alkoi tehdä kirjasarjaa, josta tuli kansainvälinen menestys – nyt sen hahmot nähdään pitkästä aikaa valkokankaalla

Timo Parvela jätti työnsä luokanopettajana ja alkoi kirjoittaa Ella ja kaverit -kirjasarjaa. Kansainvälisesti menestynyttä kirjasarjaa on myyty yli 40 miljoonaa kappaletta.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Timo Parvelan Ella ja kaverit -kirjasarjasta tutut lapset nousevat 10. lokakuuta valkokankaalle 12 vuoden tauon jälkeen.

Elin Grönblomin ohjaamassa Ella ja kaverit – Operaatio Saukko -elokuvassa Ella (Elma Ufacik) lähetetään luokkakavereineen metsään suorittamaan rästiin jääneitä koulutehtäviä opetta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä