Paikallisuutiset

Luomumunien suoramyynti vetää, mutta tuotantoa ei aiota kasvattaa pedersöreläistilalla

Luomukanala Sundbyssä tarjoaa kanoille ylelliset kesäolot – omenapuutarhan, kasvihuoneen ja runsaasti tilaa kuopsuttaa. Kukot pitävät järjestystä yllä, mutta joskus luonto yllättää.

Tapio Huhtamäki kasvihuoneella jossa ennen viljeltiin juureksia myyntiin. Nyt se on kanojen valtakuntaa; siellä ne voivat tepastella, kaivaa kuoppia ja ottaa hiekkakylpyjä, käydä pesässä torkkumassa ja munimassa. Kuva: Pirkko Högkulla
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pedersören Sundbyssä sijaitsevalla tilalla kuuluu kesäisin iloinen kaakatus ja kotkotus. Tapio Huhtamäki ja Carita Sundman pyörittävät luomukanalaa, jossa on noin 900 asukasta. Niistä suurin osa siirtyy kesän ajaksi vanhasta lypsynavetasta reilun kivenheiton päässä sijaitsevaan omenapuutarhaan – syl

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä