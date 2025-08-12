Paikallisuutiset
Luomumunien suoramyynti vetää, mutta tuotantoa ei aiota kasvattaa pedersöreläistilalla
Luomukanala Sundbyssä tarjoaa kanoille ylelliset kesäolot – omenapuutarhan, kasvihuoneen ja runsaasti tilaa kuopsuttaa. Kukot pitävät järjestystä yllä, mutta joskus luonto yllättää.
Pedersören Sundbyssä sijaitsevalla tilalla kuuluu kesäisin iloinen kaakatus ja kotkotus. Tapio Huhtamäki ja Carita Sundman pyörittävät luomukanalaa, jossa on noin 900 asukasta. Niistä suurin osa siirtyy kesän ajaksi vanhasta lypsynavetasta reilun kivenheiton päässä sijaitsevaan omenapuutarhaan – syl