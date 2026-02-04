Paikallisuutiset

Luutemppeli on turha lisuke zombikauhuun 28 vuotta myöhemmin

Zombeista parhain Samson (Chi Lewis-Parry) luutohtori Kelsonin (Ralph Fiennes) vastaanotolla. Kuva: COLUMBIA

Danny Boylen zombikauhumenestys 28 päivää myöhemmin (2002) sai seuraajat elokuvista 28 viikkoa myöhemmin (2007) ja 28 vuotta myöhemmin (2025). Nekin olivat yleisön suosikkeja. Nyt uusi ohjaaja Nia DaCosta lisää viimeksimainittuun filmiin hännän nimellä Luutemppeli.

Keskipohjanmaa

★★★

28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli. Ohjaus Nia DaCosta. Käsikirjoitus Alex Garland. Kuvaus Sean Bobbitt. Pääosissa Ralf Fiennes, Jack O’Connell, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry, Alfie Williams. 109 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

Zombikauhus

