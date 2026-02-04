Paikallisuutiset
Luutemppeli on turha lisuke zombikauhuun 28 vuotta myöhemmin
Danny Boylen zombikauhumenestys 28 päivää myöhemmin (2002) sai seuraajat elokuvista 28 viikkoa myöhemmin (2007) ja 28 vuotta myöhemmin (2025). Nekin olivat yleisön suosikkeja. Nyt uusi ohjaaja Nia DaCosta lisää viimeksimainittuun filmiin hännän nimellä Luutemppeli.
★★★
28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli. Ohjaus Nia DaCosta. Käsikirjoitus Alex Garland. Kuvaus Sean Bobbitt. Pääosissa Ralf Fiennes, Jack O’Connell, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry, Alfie Williams. 109 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.
Zombikauhus