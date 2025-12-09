Kotimaa

Maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa suden, karhun ja ilveksen kiintiömetsästystä – "Historiallisen häikäilemätöntä", oppositiosta arvostellaan

Maa- ja metsätalousvaliokunta kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa metsästyslain muuttamiseen liittyvästä mietinnöstä.

Susi Kuhmon rajavyöhykkeellä elokuussa vuonna 2022. Kuva: Jussi Nukari
STT
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä, jonka mukaan suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttaisiin ensi vuoden alusta lähtien. Suden rauhoitusajasta ehdotetaan säädettäväksi metsästysasetuksessa.

Valiokunnan puheenjohtajan Ritva Elomaan (ps.) mukaan metsästys tote

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä