Maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa suden, karhun ja ilveksen kiintiömetsästystä – "Historiallisen häikäilemätöntä", oppositiosta arvostellaan
Maa- ja metsätalousvaliokunta kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa metsästyslain muuttamiseen liittyvästä mietinnöstä.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä, jonka mukaan suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttaisiin ensi vuoden alusta lähtien. Suden rauhoitusajasta ehdotetaan säädettäväksi metsästysasetuksessa.
Valiokunnan puheenjohtajan Ritva Elomaan (ps.) mukaan metsästys tote