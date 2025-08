Paikallisuutiset

Maankuulun musiikkiliikkeen sävel hiljeni - ”Ovi alkoi käydä harvemmin”

Lars ”Lasse” Enkvist seisoo tyhjässä liiketilassa, jossa vuosikymmenten työ on tullut päätökseen. Tilassa kaikuu hiljaisuus, mielessä on kiitollisuus. Kuva: Pirkko Högkulla

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Musik Enkvist -kyltti on kuulunut Luodon kirkonkylän raitille vuosikymmeniä. Pian se kuitenkin katoaa maisemasta: maankuulu kosketinsoittimien erikoisliike on lopettanut toimintansa, kiinteistö on myyty ja yrittäjä on siirtynyt eläkkeelle.

Yli 43 vuoden yrittäjätaipaleen jälkeen Lars "Lasse" Enkvisti