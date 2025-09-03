Paikallisuutiset

Maastopyörällä liikkeellä ollut nainen katosi Kruunupyystä, poliisi julkaisi kuvan

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

Pohjanmaan poliisi pyytää havaintoja Kruunupyyssä kadonneesta 40-vuotiaasta naisesta.

Hänet on viimeksi nähty Kruunupyyssä Boholmintiellä tiistaina 2. syyskuuta noin kello 16 aikaan.

Pohjanmaan poliisi pyytää vihjeitä kadonneesta. Kuva: Timo Varila

Kadonnut on noin 157 senttiä pitkä, hoikka ja tummahiuksinen. Hänellä oli ennen katoamistaan selässään reppu ja yllään keltainen työtakki sekä keltaiset työhousut.

Poliisista kerrotaan, että naisella on mukanaan pieni koira, joka matkustaa luultavasti repussa mukana.

Pohjanmaan poliisi julkaisi kuvan Kruunupyyssä kadonneesta naisesta.

Kadonnut on liikkeellä Trek-merkkisellä punamustalla maastopyörällä. Hän liikkuu poliisin tietojen mukaan mahdollisesti myös Pietarsaaren tai Kokkolan alueella.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havaintonsa kadonneesta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.