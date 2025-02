Kokkola-lehti

Matkailuoppaan päivänä opastuksia museokorttelissa

Maailman opasyhdistysten liiton – World Federation of Tourist Guide Association- tämän vuoden teema kansainvälisen matkailuoppaan päivänä 21.2. on ” Tourist Guides as Peace Ambassadors – Matkailuoppaat rauhan lähettiläinä.”

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Matkailuoppaiden sesonkiaikaa on keväästä syksyyn, mutta opaskierroksia järjestetään myös sesonkiajan ulkopuolella. Kuva: Matkailuoppaat

Kansainvälistä matkailuoppaan päivää on ympäri maailmaa vietetty helmikuun 21. päivänä aina 1990-luvulta lähtien. Päivä muistuttaa oppaiden merkityksestä sekä kansainvälisessä että kotimaisessa matkailussa.

