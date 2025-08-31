Kotimaa

Mauri Peltokangas poisti yöllisen ”rupusakki”-viestinsä viestipalvelu X:stä ja pyysi anteeksi kielenkäyttöään

Mauri Peltokangas pyytää anteeksi kielenkäyttöään ja on poistanut yöllisen X-viestinsä. Kuva: Clas-Olav Slotte
Kaisu Suopanki
Keskipohjanmaa

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas kutsuu kolmansista maista Suomeen muuttavia ihmisiä rupusakiksi. Sunnuntain vastaisena yönä viestipalvelu X:ään kirjoittamassaan viestissä hän kommentoi RKP:n ehdottamaa työperäisen maahanmuuton pisteytysmallia.

– Kolmansista maista tänne tunkevalle rupusakille pitää lähettää selkeä viesti. Tähän maahan ei kaivata sadevesijärjestelmiin nojailevaa sinun verovaroilla lompsivaa porukkaa, Peltokangas kirjoitti yöllisessä viestissään.

Sunnuntaina iltapäivällä kello 16:n jälkeen Peltokangas ilmoitti poistaneensa viestin ja pyysi anteeksi kielenkäyttöään.

”Pyydän anteeksi sopimatonta kielenkäyttöäni. Poistin viestin”, Peltokangas kirjoitti.

Mauri Peltokangas viestipalvelu X:ssä sunnuntaina kello 16:n jälkeen.

Peltokangas on perussuomalaisten eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsen ja eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Hänen johtamansa valiokunta käsittelee muun muassa ulkomaalais-, kotoutumis- ja kansalaisuusasiat.

Perussuomalaisten puheet maahanmuuttajista ovat olleet otsikoissa kuluvalla viikolla. Puoluejohtaja Riikka Purra vakuutti eilen Ylen Ykkösaamussa hyväksyvänsä hallituksen rasisminvastaisen tiedonannon sisällön.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Purraa kommentoimaan sitä, onko maahanmuuttajien kutsuminen rupusakiksi puolueessa hyväksyttyä kielenkäyttöä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uhkasi eilen, ettei hallituksen budjettiriihi pääty ennen kuin perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsitelty. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi puolestaan, että perussuomalaisten puoluejohto kyseenalaistaa puheillaan kokonaisuuden, johon hallitusyhteistyö nojaa.

