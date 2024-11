Paikallisuutiset

Maximin remontissa on vaarannettu liikenneturvallisuutta – Rakennusfirmalle huomautusmaksu Kokkolan kaupungilta

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Kokkolan kaupungille lähetettiin valokuvatodisteita nostotyöstä. Kaupunki julkaisi kuvat päätöksensä liitteenä. Kuva: Kokkolan kaupunki

Kokkolan keskustassa sijaitsevan liikekeskus Maximin remonttityömaalla on vakavasti rikottu liikenneturvallisuutta tänä syksynä, arvioi Kokkolan kaupunkiluvitus. Kyse on tilanteesta, jossa rakennusfirma Kaarlela Group Oy on suorittanut nostotyön keskellä Rantakatua niin, että nosturi on ollut ajorad