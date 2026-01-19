Ulkomaat

Mediat: Trump kertoo hylänneensä rauhanomaisen etenemisen Grönlannissa, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa

Trump vastasi Norjan pääministeri Stören ja presidentti Stubbin yhteisviestiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren Valkoisessa talossa viime keväänä. Trump sanoi nyt, ettei hänen enää tarvitse ajatella ”vain rauhaa”, ja toisti halunsa Yhdysvaltain määräysvallasta Grönlannissa. Kuva: SAUL LOEB

Laur Forsén, Tuomas Savonen, STT Keskipohjanmaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo kirjeessään Norjan pääministeri Jonas Gahr Störelle, että hän ei aio edetä Grönlannin suhteen vain rauhanomaisesti, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa.

Asiasta uutisoivat maanantaina muun muassa talouskanava Bloomberg ja norjalaislehti VG. Kirjeestä kertoi ensimmäisenä yhdysvaltaisen PBS-kanavan toimittaja Nick Schifrin viestipalvelu X:ssä.

– Koska maanne päätti olla antamatta minulle Nobelin rauhanpalkintoa yli kahdeksan sodan lopettamisesta, en enää tunne velvollisuutta ajatella pelkästään rauhaa, Trump sanoo Bloombergin hallussa olevassa kirjeessä.

Trump sanoo keskittyvänsä nyt siihen, mikä on hyvää ja sopivaa Yhdysvalloille.

– Maailma ei ole turvallinen, ellemme hallitse Grönlantia täysin ja kokonaisvaltaisesti, Trump kirjoittaa.

Trump syyttää kirjeessään Norjaa, vaikka Norjan valtio tai sen hallitus ei Nobelin rauhanpalkintoa jaa. Norjan pääministeri kiinnittää asiaan huomiota omassa lausunnossaan.

– Olen useasti ja selkeästi selittänyt Trumpille sen, mikä on yleisesti tiedossa Nobelin rauhanpalkinnosta, nimittäin että palkinnon jakaa itsenäinen Nobel-komitea, ei Norjan hallitus, Störe sanoo Bloombergille lähettämässään lausunnossa.

Stören mukaan Trumpin kirje oli vastaus Stören ja Suomen presidentin Alexander Stubbin Trumpille lähettämään viestiin.

Störe ja Stubb kirjoittivat tekstiviestissään, että tilannetta Grönlannin, tullien, Gazan ja Ukrainan suhteen tulisi rauhoittaa. He esittivät viestissään kahden- tai kolmenkeskisiä puhelinkeskusteluja Stubbin, Stören ja Trumpin kesken.

– Meidän ympärillämme tapahtuu niin paljon, että meidän täytyy pysyä yhdessä, Stubb ja Störe kirjoittivat Trumpille norjalaisen VG-lehden mukaan.

Trump ilmoitti lauantaina, että Suomelle ja seitsemälle muulle Euroopan maalle asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin, ja tulleja olisi maksettava kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.

Trump on toistuvasti ilmoittanut haluavansa saada Grönlannin Yhdysvaltain hallintaan. Hän jatkoi maanantaina uhitteluaan sosiaalisessa mediassa.

Trump julkaisi omalla Truth Social -alustallaan viestin, jonka mukaan Tanska ei ole kykenevä puolustamaan itsehallintoaluettaan Venäjältä, joka kasvattaa vaikutusvaltaansa arktisella alueella. Viestin mukaan sotilasliitto Nato olisi vaatinut Tanskalta toimia jo kaksikymmentä vuotta.

Trump kirjoitti, että nyt on aika toimia. Hän ei tarkemmin avannut, mihin toiminta viittaa.

Yhdysvaltojen vaateet Grönlantia ja Tanskaa kohtaan ovat viime viikkoina kasvaneet ja välit sotilasliitto Naton eurooppalaisten jäsenmaiden kanssa viilenneet.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi sunnuntaina keskustelleensa Trumpin kanssa Grönlannin ja arktisen alueen turvallisuustilanteesta.

– Jatkamme asian käsittelyä, ja odotan innolla hänen tapaamistaan ​​Davosissa, Rutte kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Sveitsin Davosissa järjestetään tällä viikolla Maailman talousfoorumin vuosikokous, johon myös Trumpin on määrä osallistua.

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen kiitti maanantaina Facebookissa Grönlannin saamasta kansainvälisestä tuesta, joka on hänen mukaansa tunnustus sille, että Grönlannilla on oikeus päättää omista asioistaan.

– Yhdysvaltain viimeisimmät lausunnot, mukaan lukien tulleilla uhkailut, eivät muuta tätä. Meitä ei painosteta, Nielsen kirjoitti.