Kotimaa
Merivartioston mukaan kohti Vaasaa seilaavaa venäläismiehistöistä alusta tullaan valvomaan, mikäli se saapuu Suomen vesille
Tutkijan mukaan Suomi voisi periaatteessa estää aluksen saapumisen suomalaiseen satamaan.
Suojelupoliisi ja Suomenlahden merivartiosto kertovat STT:lle olevansa tietoisia Itämerellä kohti Vaasaa seilaavasta HAV Dolphin -rahtialuksesta. Uutissivusto Meduzan mukaan aluksen on epäilty liittyvän Venäjän harjoittamaan vakoiluun.
Merivartioston mukaan alusta tullaan valvomaan, mikäli se saapuu