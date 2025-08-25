Kotimaa

Merivartioston mukaan kohti Vaasaa seilaavaa venäläismiehistöistä alusta tullaan valvomaan, mikäli se saapuu Suomen vesille

Tältä Hav Dolphin -rahtialus näyttää. Alus on kuvattuna tietokoneen näytöltä marinetraffic.com -sivustolta Helsingissä 25. elokuuta 2025. Kuva: Teemu Salonen

Tutkijan mukaan Suomi voisi periaatteessa estää aluksen saapumisen suomalaiseen satamaan.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suojelupoliisi ja Suomenlahden merivartiosto kertovat STT:lle olevansa tietoisia Itämerellä kohti Vaasaa seilaavasta HAV Dolphin -rahtialuksesta. Uutissivusto Meduzan mukaan aluksen on epäilty liittyvän Venäjän harjoittamaan vakoiluun.

Merivartioston mukaan alusta tullaan valvomaan, mikäli se saapuu

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä