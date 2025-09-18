Talous
Metsäohjelmassa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin – ”Tärkein tavoite on kuitenkin edistää monipuolista ja kestävää metsän käyttöä”
Uudet alueelliset metsäohjelmaluonnokset vuoteen 2030 saakka ovat valmistuneet ja lähteneet lausunnoille. Ohjelmiin voi ottaa kantaa 15. lokakuuta asti.
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelmassa on huomioitu metsien hoidon lisäksi muun muassa metsäluonnonhoitoon, vesiensuojeluun, matkailun ja metsätalouden yhteensovittamiseen, luonnontuotteiden keräilyyn sekä metsien muuhun käyttöön, kuten virkistykseen ja metsästykseen. Suunnitellut energiahankkeetkin, lä