Paikallisuutiset
Metsäpuutarhassa näkyy luonnon monimuotoisuus: ”Jos et jotain voi peittää, korosta sitä”
Nivalalainen Enni Annunen suosii puutarhassaan luonnonmukaisuutta, joka tekee puutarhasta lähes huoltovapaan.
Pirttirannalla keltaisen omakotitalon piha avautuu ohikulkijoille. Pihan keskellä huomion ensimmäisenä varastavat valtavat terijoensalavat, jotka tarjoavat kauniin suojan oleskeluun ja puuhevosleikkeihin. Puiden valtava koko johtuu siitä, että ne ovat saaneet kasvaa useiden vuosien ajan.
– Vanhat puu