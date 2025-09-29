Kokkola-lehti

Mia Sumell suunnitteli Halpa-Hallille hempeän neulemalliston, viimeksi lihatalo Snellman sai villasukat eli possukat

Kokkolalainen neulemallien suunnittelija Mia Sumell tykkää tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

Mallin päällä on kokkolalaisen neulesuunnittelija Mia Sumellin suunnittelemat Halpa-Hallin malliston villasukat ja villapaita, jonka ohje julkaistaan myöhemmin syksyllä. Kuva: Ville Hyytinen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kokkolalainen huippusuunnittelija Mia Sumell suunnitteli ihanan ja hempeän söpön neulemalliston, sukat ja neulepaidan, Halpa-Hallille.

– Täytyy ihan sanoa, että todella mukavaa ja antoisaa on ollut yhteistyömme Halpa-Hallin kanssa. Mieluusti alueen yritysten kanssa yhteistyötä teen, kertoo syysflunss

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä