Kulttuuri

Mikä on mielestäsi kaikkien aikojen kammottavin kauhuelokuva? Vastaa Keparin kyselyyn

Alfred Hitchcockin ehkä kuuluisin elokuva on vuonna 1960 ilmestynyt Psycho. Kuvassa Marion Crane (Janet Leigh). Kuva: NBC Universal / Yle Kuva: NBC Universal

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kauhuelokuvassa on mystistä, pimeää tenhoa. Miksi muuten katsoisimme elokuvia, jotka ovat kuin kiskaistu suoraan pahimmista painajaisistamme, ja jotka taatusti vievät yöunet pitkäksi aikaa?

Kauhuelokuvan historia on täynnä ikonisia kohtauksia: Psykon suihkukohtaus, Manaajan ympäri kiertyvä pää, Hohdon verenpunaiset käytävät. Nämä kaikki ovat vankasti osa Hollywoodin kauhukaanonia. Ja löytyypä pelottavia hetkiä myös muualta. Esimerkiksi japanilainen Ringu, espanjalainen Orpokoti ja kotimaiset Sauna tai Pahanhautoja ovat monille todellisia kauhun klassikoita.

Nyt haluamme tietää, mikä on sinun mielestäsi kaikkien aikojen pelottavin kauhuelokuva? Mikä elokuva sai sinut kurkkimaan olkasi yli vielä pitkään lopputekstien jälkeen? Onko suosikkisi jokin genren klassikko vai modernimpi tuttavuus?

