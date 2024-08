Kotimaa

Mikkoloiden mökki on Riviera, jossa saa olla omassa kuplassaan: ”Tärkeämpi kuin osasimme kuvitellakaan”

Kainuussa Vuottolahden Rivierasta on muodostunut omistajiensa elämäntapa, vapaa-ajanprojekti sekä arjen hengähdyspaikka, jossa syödään napolilaista pizzaa. Katso video!

Milja Huotari Keskipohjanmaa

Pete Mikkola ja Maaret Mikkola kesämökkinsä edustalla. Kuva: Anna-Reetta Kylén

Tarjolla on tuoreita mansikoita, makeisia ja juotavaa. Oulujärvi kimaltelee tyynenä horisontissa. Pihakuistin pöydälle on levitetty raidallinen pöytäliina, ja pöydällä olevan kimpun kukat on kerätty lähipoluilta. Hyttysverho on vedetty sivuun ulko-oven suulta. Astumme sisään hirsiseinäiseen kesämökk