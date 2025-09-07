Kolumnit

Kuva: Jukka Lehojärvi

Miksi finnejä tulee ja miten niitä voi hoitaa? — Yleislääkäri kirjoittaa aknesta

Soiten perhekeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Antti J. Saari vastaa tällä palstalla lukijoiden terveysaiheisiin kysymyksiin.

Antti J. Saari
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Haalentaako aurinko aknearpia? Aknesta ja sen hoitotavoista olisi muutenkin kiinnostava kuulla, kirjoittaa lukija.

Akne on ihon yleinen, tulehduksellinen sairaus. Vastoin yleistä luuloa sitä esiintyy kaiken ikäisillä ihmisillä, mutta hormonaaliset muutokset tuppaavat lisäämään aknelle alttiilla iholl

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä