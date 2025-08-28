Paikallisuutiset
Ministeri Ranne Kokkolan Satamasta: ”Satamalla on valtava merkitys koko Suomelle”
Kokkolan kaupungintalolla kokoonnuttiin torstaina keskustelemaan sataman strategisesta merkityksestä koko maan ja EU:n näkökulmasta.
Suomi on kuin saari Itämeren perällä.
Jokainen maantietoa lainkaan tunteva ymmärtää, ettei väite aivan kirjaimellisesti pidä paikkaansa – mutta ei vertaus aivan tuulesta temmattukaan ole. Harva EU-maa on nimittäin yhtä riippuvainen laivaliikenteestä, kuin Suomi.
Vuoden 2023 lukujen mukaan peräti 96 pr