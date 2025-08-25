Paikallisuutiset

Mitä ajatuksia verkkokauppa Temu herättää? Oletko tilannut sieltä? Vastaa kyselyymme!

Temusta tilataan paljon tavaraa postin välityksellä. Kuva: Maaria Haikola

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Kiinalainen Temu on viime vuosina noussut merkittäväksi verkkokaupaksi. Maaseudulla asuvien suomalaisten keskuudessa se on kaikkein suosituin verkkokauppa.

Haluamme kuulla lukijoidemme kokemuksia ja ajatuksia Temun käytöstä. Oletko sinä aktiivinen Temun käyttäjä vai jätätkö tällaiset nettiostokset väliin? Voit vastata alla olevalla lomakkeella.

Jos haluat kertoa lisää ajatuksiasi Temusta, voit myös jättää yhteystietosi haastattelua varten.