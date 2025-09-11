Paikallisuutiset

Mitä tekoälystä pitäisi tietää? – Vuoden tiedeviestijä Mikko Myllymäki kertoo, pitäisikö tekoälystä huolestua

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikön tutkimuskoordinaattori Mikko Myllymäki on vuoden tiedeviestijä.

Tutkimuskoordinaattori Mikko Myllymäki. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Tekoäly on jo kaikkialla, ja on ollut jo pitkään.

Älykellot ja -sormukset, itseohjautuvat autot, tehdasrobotit, tietokoneiden hakukoneet ja älypuhelimien kamerat ovat vain muutamia esimerkkejä tekoälyä hyödyntävistä laitteista ja sovelluksista.

– Tekoäly on ollut olemassa jo kymmeniä vuosia. Viime vuo

