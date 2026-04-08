Paikallisuutiset

Mitä toimintansa lopettanutta kauppaa tai ravintolaa kaipaat? Ilmianna nostalgisimmat paikat kyselyssämme!

Kävitkö sinäkin Kokkolan Anttilassa selaamassa musiikkivalikoimaa tai ostamassa vaatteita? Samassa rakennuksessa on sijainnut monta muutakin liikettä, jotka ovat enää muisto vain. Kuva: Jukka Lehojärvi

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Monia kauppoja, ravintoloita ja baareja muistellaan lämmöllä vielä vuosia sen jälkeen, kun ne ovat kadonneet katukuvasta. Keskipohjanmaan kyselyyn saa nyt ilmiantaa nostalgisimmat liikkeet, jotka ovat lakkauttaneet toimintansa.

Tapasitteko kenties puolisosi kanssa legendaarisessa baarissa, vai ovatko lapsuuden vierailut lähikioskilla karkkia ostamassa jääneet ikuisesti mieleen?

Alla olevassa kyselyssä voit kertoa kaipaamistasi paikoista ja niihin liittyvistä muistoista. Vastauksista koostetaan juttu lehteen.