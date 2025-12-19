Kotimaa

MTV: Adlercreutz aloittaa selvityksen uskonnon korvaavasta oppiaineesta

Voi jäädä seuraavan hallituksen asialistalle, opetusministeri arvioi.

Nykyinen tilanne, jossa eri uskontokunnat ja elämänkatsomustietoa opiskelevat lapset käyvät eri tunneilla, on johtanut moniin käytännön ongelmiin. Kuva: Markku Ulander

STT Keskipohjanmaa

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kertoo MTV:n haastattelussa aikovansa käynnistää selvityksen siitä, pitäisikö koulujen uskonnonopetus korvata yhteisellä katsomusaineella.

Nykyinen tilanne, jossa eri uskontokunnat ja elämänkatsomustietoa opiskelevat lapset käyvät eri tunneilla, on Adlercreutzin mukaan johtanut moniin käytännön ongelmiin. Lukujärjestyksiä on hankala sovitella ja lapset ryhmitellään uskontokunnan perusteella, vaikka tarvetta olisi kasvattaa ymmärrystä.

Yhteisillä tunneilla koululaiset saisivat tuntumaa sekä omaan uskontoonsa että muiden oppilaiden uskontoihin.

Adlercreutz arvioi, että nykyinen hallitus ei välttämättä pysty tai ehdi käsitellä selvitystä.

– Voi olla, että tämä on asia, joka menee seuraaviin hallitusneuvotteluihin ja nostetaan siellä pöydälle, hän arvioi MTV:lle.

Hallituspuolueista etenkin kristillisdemokraatit on vastustanut kaikille yhteistä katsomusainetta. Puolueessa on ajateltu, että siihen siirtyminen rapauttaisi kristinuskon kulttuuriperintöä ja arvopohjaa Suomessa.