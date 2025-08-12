Ulkomaat
MTV:n kysely: Kaksi kolmesta palauttaisi Venäjä-suhteet, jos sota loppuu ja Putin lähtee
MTV:n uutisten kyselyn mukaan noin kaksi kolmesta suomalaisesta palauttaisi poliittiset suhteet Venäjään, jos sota Ukrainassa loppuu ja nykyinen hallinto Venäjällä vaihtuu.
Noin joka viides kyselyyn vastanneista puolestaan uskoo, ettei suhteita enää voi palauttaa normaaleiksi.
Neljännes vastaajista suostuisi poliittisten suhteiden palauttamiseen sen jälkeen, jos sota loppuisi. Vastaajista 38 prosenttia edellyttää sitä, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinto vaihtuu.
Myönteisimmin vastaajat suhtautuivat kauppasuhteiden palauttamiseen. Kauppasuhteet olisi valmis palauttamaan 68 prosenttia vastanneista, jos sota loppuu ja Putin lähtee.
MTV:n uutisten Iro Research -yrityksellä teettämässä kyselyssä tehtiin yhteensä tuhat tutkimushaastattelua heinäkuun sekä elokuun alun aikana, 3. heinäkuuta–1. elokuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä.
Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.