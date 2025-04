Paikallisuutiset

MTV:n tiedot: Kruunupyyn kunnanjohtajaa ollaan valitsemassa ylijohtajaksi ministeriöön

Malin Brännkärr on toiminut aiemmin muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteerinä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Frida Keränen Keskipohjanmaa

MTV Uutisten tietojen mukaan Kruunupyyn kunnanjohtaja Malin Brännkärrillä voi pian olla uusi työ. MTV:n torstaina julkaistussa jutussa kerrotaan, että Brännkärriä suunnitellaan opetus- ja kulttuuriministeriöön ylijohtajaksi.

Kyse on tehtävästä, jossa johdetaan nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastoa. Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastosta vastaa ministeriössä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Tällä hetkellä ministerinä on Sandra Bergqvist (rkp.).

Osaston toimialaan kuuluvat liikunta ja liikuntapolitiikan yhteensovittaminen valtionhallinnossa, nuorisotyö ja -politiikka, opintotuki sekä yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen.

MTV:llä on käsitys, että hallituksen oli määrä päättää Brännkärrin nimityksestä torstaina. Asia oli jo kirjattu valtioneuvoston yleisistunnon asialistalle, mutta se vedettiin jostain syystä pois ennen kuin listaa julkaistiin.

– Kyllä me kummastelemme, mitä ihmettä RKP oikein säätää, nimettömänä esiintyvä hallituslähde kommentoi MTV:llä.

Ylijohtajan haku oli auki loppuvuodesta, jolloin sitä haki 26 henkilöä mukaan lukien Malin Brännkärr. Hän on aiemmin toiminut muun muassa useiden Rkp:n ministerien erityisavustajana.

MTV:n mukaan Brännkärrin kokemusta liikuntapolitiikasta pidetään kuitenkin hyvin rajallisena joihinkin muihin hakijoihin verrattuna, minkä vuoksi suunnitelma hänen valitsemisestaan on herättänyt ihmettelyä. MTV:n jutussa ei avata sitä, ketkä tällaisia näkemyksiä ovat esittäneet.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön on määrä valita muutaman viikon sisällä myös uusi kansliapäällikkö. Tästäkin valinnasta Rkp on jo saanut kritiikkiä siitä, että se olisi junailemassa virkaan mieluisan ehdokkaan poliittisin perustein. MTV:n mukaan puolueelle mieluisin hakija on Heidi Backman. Backman ei ole koulutuspolitiikan kentällä erityisen tunnettu, joten MTV:n mukaan asiaa on ihmetelty.