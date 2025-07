Paikallisuutiset

Muistatko, miltä nuoruus näytti 80-luvulla? Tässä se on pienoismallina

Arkkitehti Tapani Rauramo rakensi nuoruutensa Pietarsaaren aidon näköiseksi pienoismalliksi.

Yleisnäkymä Isokadulta vuodelta 1981 Lauantaiehtoo on alkamassa, ja autot täyttävät kadun. Katuralli ei ole vielä täydessä vauhdissa, mutta ilta on selvästi käynnistymässä. Kuva: Pekka Mannermaa

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On kesä 1981 Pietarsaaren keskustassa. Lauantai-ilta on vielä nuori ja tunnelma tiivistyy hiljalleen. ”Raggar-Kalle” on parkkeerannut Ford Galaxie Sunlinerinsa Isonkadun varrelle ja juttelee nuoren naisen kanssa. Ravintola Kellarin edessä seisoo tuttu Cadillac Eldorado ruotsalaisissa kilvissä – auto