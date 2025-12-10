Paikallisuutiset
Musiikki kuljettaa rattoisasti jouluun – Kokemuksen jamit ja K-P:n Konservatorion oppilaskonsertit
Korkeatasoisia musiikkitapahtumia voi seurata edullisillakin lipunhinnoilla – ilmaiskonserttejakin tarjolla Kokkolassa.
Kokkolalaisten ei pimeinä ja toistaiseksi märkinäkin talvi-iltoina tarvitse erakoitua kotisohville. Edullista ja korkeatasoista musiikillista viihdytystä on saatu kokea kahmalokaupalla ympäri kaupunkia järjestetyissä tapahtumissa kaikenikäisille.
Aktiivinen elävän musiikin yhdistys Kokemus järjesti S