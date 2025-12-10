Paikallisuutiset

Musiikki kuljettaa rattoisasti jouluun – Kokemuksen jamit ja K-P:n Konservatorion oppilaskonsertit

Uudistunut Off Knives veti väkevän setin Kokemuksen bändi-illassa Seurahuoneella 14.11. Vasemmalta Jimi Wacklin, Venni Joensuu, Ville Kotilainen ja Kimi Lindberg. Takana rumpusetin ääressä hehkuu Eeli Kesäniemi. Kuva: HANNU BJÖRKBACKA

Korkeatasoisia musiikkitapahtumia voi seurata edullisillakin lipunhinnoilla – ilmaiskonserttejakin tarjolla Kokkolassa.

Hannu Björkbacka Kokkola

Kokkolalaisten ei pimeinä ja toistaiseksi märkinäkin talvi-iltoina tarvitse erakoitua kotisohville. Edullista ja korkeatasoista musiikillista viihdytystä on saatu kokea kahmalokaupalla ympäri kaupunkia järjestetyissä tapahtumissa kaikenikäisille.

Aktiivinen elävän musiikin yhdistys Kokemus järjesti S