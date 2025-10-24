Paikallisuutiset
Mysteeripappi isä Alexander saapui Kokkolaan kaksi vuotta sitten jouluna ‒ Nyt hänen taustoistaan on löytynyt uutta tietoa
Ortodoksipappi Venäjältä tekemässä pakolaistyötä ukrainalaisten kanssa. Hän kertoi Keskipohjanmaan haastattelussa vuonna 2023 asioita, jotka jälkikäteen tarkasteltuna vaikuttavat ristiriitaisilta.
Isä Alexander Zanemonets saapui perheineen vuonna 2022 Suomeen auttamaan ukrainalaisia pakolaisia ja päätyi seuraavan vuoden lopussa matkapapiksi Kokkolaan ja Pietarsaareen.
Hänen ympärillään velloi jo tuolloin monenlaista huhua miehen Venäjä-myönteisyydestä. Jopa ortodoksisen kirkon arkkipiispa Elia