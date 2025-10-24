Paikallisuutiset

Mysteeripappi isä Alexander saapui Kokkolaan kaksi vuotta sitten jouluna ‒ Nyt hänen taustoistaan on löytynyt uutta tietoa

Isä Alexander Zanemonets toimi Kokkolassa ja Pietarsaaressa matkapappina vuoden 2024 alussa. Tuolloin hän antoi haastattelun Keskipohjanmaalle. Kuvauspaikkana toimi Kokkolan pyhien Simeonin ja Hannan rukoushuone. Arkistokuva Kuva: Jukka Lehojärvi

Ortodoksipappi Venäjältä tekemässä pakolaistyötä ukrainalaisten kanssa. Hän kertoi Keskipohjanmaan haastattelussa vuonna 2023 asioita, jotka jälkikäteen tarkasteltuna vaikuttavat ristiriitaisilta.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Isä Alexander Zanemonets saapui perheineen vuonna 2022 Suomeen auttamaan ukrainalaisia pakolaisia ja päätyi seuraavan vuoden lopussa matkapapiksi Kokkolaan ja Pietarsaareen.

Hänen ympärillään velloi jo tuolloin monenlaista huhua miehen Venäjä-myönteisyydestä. Jopa ortodoksisen kirkon arkkipiispa Elia

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä