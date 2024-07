Kokkola-lehti

Mystical Productionin ensimmäinen kokopitkä elokuva on nyt valmis - Hulvattoman papin toilailut valkokankaalla alkavat ensi viikolla

Tuukka Salo ja Roni Isopahkala olivat hyvillä mielin ennen kutsuvierasnäytöksen alkua. Vaikka ilmassa leijaili jännitys, päällimmäisenä tunteena kaksikolla oli kuitenkin ylpeys omasta tekemisestään. Kuva: Sini Sulkakoski

Kokkolalainen, vuonna 2021 perustettu elokuvataide- ja tuotantoyhdistys Mystical Production kuvasi elokuvaansa viime kesänä Kokkolan torilla, Suntin varrella, Kaarlelan kirkossa ja Kirkonmäen kotiseutumuseon alueella. Kuvauspaikkoja sijaitsi myös esimerkiksi Jalasjärvellä.

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

Henrik Gezelius on arvaamaton ja kiihkomielinen pappi. Hänen pakkomielteensä noituutta kohtaan herättää paheksuntaa ja uteliaisuutta. Noidat on hävitettävä, mutta mitä tekemistä sulhasella on sen kanssa?

Polttarit –elokuvassa arvomaailmojen yhteenotot saavat aikaan hulvatonta sekasortoa polttareissa