Paikallisuutiset
Näin kansanedustajat äänestävät Oulaskankaasta — ”Yhdeksän tunnin päivystysreissu Ouluun ei tuntunut lapselle inhimilliseltä”, Timo Mehtälä kertoo
Keskipohjanmaa kysyi vaikutusalueensa kansanedustajilta, millä tavalla he aikovat äänestää Oulaskankaan sairaalan päivystysasiassa.
Oulaskankaan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämisen puolesta on jätetty kansalaisaloite. Se on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja tulee ratkaisevaan täysistuntoon lähimmän kahden viikon aikana.
Kansanedustajien vastaukset noudattavat hallitus-oppositio -jakaumaa. Ain