Paikallisuutiset

Näin kansanedustajat äänestävät Oulaskankaasta — ”Yhdeksän tunnin päivystysreissu Ouluun ei tuntunut lapselle inhimilliseltä”, Timo Mehtälä kertoo

Oulaskankaan päivystyksestä äänestetään eduskunnassa lähiviikkoina. Kuva: Viivi Mustiala

Keskipohjanmaa kysyi vaikutusalueensa kansanedustajilta, millä tavalla he aikovat äänestää Oulaskankaan sairaalan päivystysasiassa.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Oulaskankaan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämisen puolesta on jätetty kansalaisaloite. Se on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja tulee ratkaisevaan täysistuntoon lähimmän kahden viikon aikana.

Kansanedustajien vastaukset noudattavat hallitus-oppositio -jakaumaa. Ain

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä