Kotimaa

Nainen katsoi sohvalla uutisia, kun ventovieras mies ampui ikkunan läpi

Ampuja kertoi erehtyneensä asunnosta. Hovioikeus tuomitsi hänet murhan yrityksestä kahdeksan ja puolen vuoden vankeuteen.

Rovaniemen hovioikeus kovensi rangaistusta. Kuva: Jouni Porsanger
Maria Rosvall
Keskipohjanmaa

Rovaniemen hovioikeus kovensi perjantaina rangaistusta jutussa, jossa mies ampui ventovierasta naista ikkunan läpi Kajaanissa. Nainen sai vakavia vammoja, mutta selvisi hengissä.

Syytteissä oli kyse tapahtumista rivitaloyhtiössä Kajaanin Mertapolulla viime vuoden maaliskuussa. Ampujalla, tapahtuma-ai

