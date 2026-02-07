Urheilu

Naisleijonat kesti vain vartin Yhdysvaltojen kyydissä mutta välttyi täydelliseltä selkäsaunalta

Suomen jääkiekkonaiset hävisivät olympialaisten avausottelunsa.

Petteri Ikonen Keskipohjanmaa

Australian jytäpumppu AC/DC:n klassikkokappale It's a long way to the top (if you wanna rock 'n' roll) saatteli alkulämmittelyjen jälkeen Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen pukuhuoneeseen. Hetkeä myöhemmin Yhdysvallat näytti olympiaurakan avausottelussa, kuinka pitkä matka lajin huipulle Naisleijonilla on.

Maalivahti Sanni Aholaa ei USA:n maalijuhlinta kiinnostanut. Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Olkoonkin, että norovirus harvensi Naisleijonien harjoitusvahvuutta, ja Kanada-ottelu piti siirtää torstailta viikolla eteenpäin, Suomi on ja oli lauantaina aivan vastaantulija Milanon messukeskukseen kyhätyssä putkikatsomoiden ja pressujen ympäröimässä jääkiekon pelipaikassa.

Jenkit ryöpyttivät Naisleijonien taistelevan alun jälkeen lukemat 5–0 ja aiheuttivat maiden 11. olympiakohtaamisessa Naisleijonille 11. tappion. Maaliero on murhaava 51–10 Yhdysvaltojen eduksi.

Naisten jääkiekkoturnaus oli olympiaohjelmassa ensimmäisen kerran vuonna 1998 Naganossa. Naisleijonat on saavuttanut neljä pronssimitalia. Yhdysvalloilla on kaksi kultaa, neljä hopeaa ja yksi pronssi.

Kanada ja Yhdysvallat ratkonevat jälleen kaksi kirkkainta mitalia, ja Suomi taistelee maksimissaan pronssista, joten 28 vuoden jälkeen marssijärjestys on tuttu ja matka myös rapakon taakse yhtä pitkä.

Sekava viikko

Naisleijonat valmistautui olympialaisiin leirillä Sveitsissä ja kohotti tunnelmaa Italian Milanossa karaokea laulamalla. Touhulle tuli stoppi, kun norovirus iski joukkueeseen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Keskiviikon jääharjoitukset piti perua, ja vielä torstaina ja perjantaina kaukalossa oli vajaa kokoonpano.

Lauantain Yhdysvallat-ottelu oli monille Naisleijonien pelaajista ensimmäinen kosketus jäähän sitten tiistain, mutta lähtökohtiin nähden taisteluilme ja pelaaminen olivat hyvää.

Yhdysvallat iski kuten Yhdysvallat kaukalossa yleensä iskee: Alex Carpenter laukoi avausmaalin ylivoimalla ensimmäisessä erässä, Taylor Heise rokotti vastahyökkäyksestä, Megan Keller maalinedustalta ja Hilary Knight ylivoimalla toisessa erässä. Abbey Murphy viimeisteli loppulukemat kolmannessa erässä.

Maalivahti Sanni Ahola pelasti Suomen rumemmilta lukemilta.

Seuraavaksi Tshekki

Naisleijonat pelaa jälleen myöhään sunnuntai-iltana, jolloin vastassa on tiukin pronssikisaaja Tshekki.

A-tasolohkosta kaikki maat Kanada, Suomi, Sveitsi, Tshekki ja Yhdysvallat pääsevät puolivälieriin, joten olympiakultaa voi voittaa kolmella voitolla seitsemästä ottelusta.

Win the right games, jääkiekkopersoona Juhani Tamminen toisteli usein. Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä käytti samaa ilmaisua keskiviikkona, kun Jääkiekkoliitto ja Olympiakomitea kertoivat noroviruksesta.

Yhden "oikean ottelun" Naisleijonat vaikuttaa jo voittaneen: noroviruksen. Lauantaina jalkeilla oli täysi kokoonpano.