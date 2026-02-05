Urheilu

Naisleijonien avauspeli siirtyi – Pelipäivän treeneissä mukana vain kaksi maalivahtia ja kahdeksan kenttäpelaajaa

Norovirus on kiusannut Suomen naisten jääkiekkomaajoukkuetta, eikä joukkue pysty pelaamaan ottelua torstai-iltana. Suomen piti kohdata avausottelussa Kanada.

Naisleijonien pelipäivän treeneihin pääsi mukaan vain kahdeksan kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia. Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Petteri Ikonen Keskipohjanmaa

Suomen ja Kanadan naisten jääkiekkomaajoukkueiden torstai-illan olympia-avaus siirtyi odotetusti myöhemmäksi, kun Naisleijoniin iskenyt norovirus ei talttunut ajoissa. Naisleijonien torstain aamujäillä oli vain kaksi maalivahtia ja kahdeksan kenttäpelaajaa. Pian harjoituksien jälkeen tiedotettiin ottelun siirtämisestä pelattavaksi 12. helmikuuta.

– Lopullinen päätös tuli IOC:lta (Kansainvälinen olympiakomitea), koska kisat ovat enemmän IOC:n kuin IIHF:n (Kansainvälinen jääkiekkoliitto), Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen GM Kimmo Oikarinen avasi Milanon messukeskukseen kyhätyn jäähallin haastattelualueella.

– Haluan korostaa, että hyvä yhteistyö on ollut IOC:n, IIHF:n, MiCo:n (Milano-Cortinan kisaorganisaatio) ja Kanadan joukkueen kanssa. Keskustelua on käyty ja on puhuttu avoimesti. Erilaisia vaihtoehtoja kävimme läpi, ja tuli ratkaisu.

Norovirus iski Naisleijoniin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Suomen jääkiekkoliitto ja Suomen olympiakomitea kertoivat keskiviikkona neljästä tartunnasta. Lisäksi kaksi pelaajaa oli pitänyt eristää huonetovereistaan. Tieto sairastumisista loi uhkakuvan torstain avausottelun ylle.

– Eilen (keskiviikkona) iltapäivällä piti alkaa miettiä kaikkia eri vaihtoehtoja. Eilen aamulla alkoi tulla tietoa lääkäriltä ja piti pystyä reagoimaan, Oikarinen kertoi.

Naisleijonien keskiviikon jääharjoitukset ja mediatapaaminen piti perua.

Yksi vaihtoehto oli luovuttaa Kanada-ottelu tai rimpuilla ottelu läpi vajaalla kokoonpanolla. Sääntöjen mukaan ottelun olisi saanut aloittaa niin, että kaukalossa olisi ollut Suomelta maalivahti ja viisi kenttäpelaajaa. Muutaman vaihtopelaajankin kera urakka olisi ollut liian raskas.

Oikarinen oli tyytyväinen, kun Kanada ymmärsi Suomen tukalan tilanteen.

– Iso kunnioitus heitä kohtaan, että he suostuivat. Myös heidän lähtökohta on, että pelaajien terveys on etusijalla. Heillä olisi ollut riski saada tartuntoja. Tietynlainen huokaus tuli varmaan sielläkin, että saatiin hyvä ratkaisu aikaan.

Naisleijonien olympiajoukkueeseen on nimetty kolme maalivahtia, seitsemän puolustajaa ja 13 hyökkääjää. Tuosta joukosta vain kymmenen oli torstaina jääharjoituksessa.

– Kaikki, jotka eivät ole täällä (harjoituksissa) ovat sairastuneita tai altistuneita, Suomen jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmberg avasi joukkueen tilannetta, kun harjoitus oli vielä käynnissä.

Pelipäivän aamujäällä ovat mukana maalivahdit Sanni Ahola ja Emilia Kyrkkö sekä kenttäpelaajista Jenni Hiirikoski, Nelli Laitinen, Siiri Yrjölä, Elisa Holopainen, Sanni Rantala, Viivi Vainikka, Petra Nieminen ja Ida Kuoppala.

Suomi puolustaa Milanossa kaksien edellisten olympialaisten jääkiekon naisten pronssimitalejaan. Avausvastustaja Kanada on hallitseva olympiavoittaja. Kanadan ja Suomen lisäksi A-tasolohkossa pelaavat Yhdysvallat, Tshekki ja Sveitsi. A-tasolohkosta kaikki joukkueet pääsevät pudotuspeleihin.

