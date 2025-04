Urheilu

Nelikirjaiminen mörkö kiri väkisin Tiikerien ohi – Tuoko seitsemäs yritys helpotuksen perjantaina?

Libero Teemu Lahti harmitteli sitä, että pallo hiukan pomppi ajoittain vastaanotossa. Joukkueen vastaanottopelin hän kehui menneen parempaan suuntaan tiistain avausmatsista. Kuva: Jukka Lehojärvi

Vili Ruuska Keskipohjanmaa

Hyvät asiat ensin.

Tiikerit on Akaa-Volleyta vastaan pelattavassa lentopallon Mestaruusliigan välieräsarjassa pelillisesti taas mukana.

Huonompi homma on se, että voittoja tilillä on nolla. Pirteän mutta tappioon päättyneen torstain pelin jälkeen sarja on Akaa-Volleylle 0–2. Erät menivät 1–3 (16–25, 2