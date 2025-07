Ulkomaat

Neljä ihmistä kuollut ampumisessa Manhattanilla, yksi haavoittui vakavasti

New Yorkissa on tapahtunut ampumavälikohtaus, jossa kuoli neljä ihmistä. Kuva: John Lamparski

Epäillyn ampujan kerrotaan lisäksi kuolleen. Viranomaisten mukaan epäillyn uskotaan ampuneen itsensä.

Arttu Mäkelä Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhdysvalloissa neljä ihmistä on kuollut ampumisessa New Yorkin Manhattanilla sijaitsevassa toimistorakennuksessa. Asiasta kertovat viranomaiset muun muassa CNN:n ja ABC Newsin mukaan.

New Yorkin kaupungin poliisilaitoksen (NYPD) johtajan Jessica Tischin mukaan ampuja ampui kaikkiaan viittä ihmistä. Kaksi naista ja kaksi miestä on kuollut. Kuolonuhrien joukossa on myös paikallinen poliisi.

Yksi ampujan uhriksi päätynyt mies saa hoitoa newyorkilaisessa sairaalassa. Tischin mukaan hän oli ampumisen jäljiltä kriittisessä tilassa. Neljä ihmistä loukkaantui lisäksi lievästi yrittäessään paeta paikalta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viranomaisten mukaan epäillyn uskotaan ampuneen itsensä. Hänet löydettiin kuolleena sen jälkeen, kun hän oli linnoittautunut toimistorakennuksen 33. kerrokseen.

Valvontakameratallenteiden perusteella ampuja oli avannut tulen jo rakennuksen aulassa.

Motiivia selvitetään yhä

Viranomaisten mukaan epäilty ampuja on tunnistettu 27-vuotiaaksi mieheksi Las Vegasista.

NYPD:n Tischin mukaan epäillyllä oli mukanaan M4-kivääri ja hänellä kerrotaan olleen lupa kantaa käsiasetta Nevadan osavaltiossa. Epäilty oli matkustanut ajoneuvollaan maan läpi ennen saapumistaan New Yorkiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tischin mukaan epäillyllä on tiettävästi ollut ainakin aiemmin mielenterveysongelmia.

– Hänen motiivejaan tutkitaan edelleen, ja pyrimme selvittämään, miksi hän kohdisti iskun juuri tähän paikkaan.

Tischin mukaan ampuminen tapahtui toimistorakennuksessa, jonka vuokralaisiin kuuluvat amerikkalaisen jalkapallon NFL-liiga, kiinteistöyhtiö Rudin Management, konsulttiyritys KPMG sekä pääomasijoitusyhtiö Blackstone.

Ampuminen tapahtui alueella, jossa sijaitsee useita viiden tähden bisneshotelleja sekä lukuisten yritysten toimitiloja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lähistöllä on myös lukuisia turistikohteita. Joidenkin korttelien etäisyydellä tapahtumapaikasta ovat esimerkiksi Rockefeller Center ja Museum of Modern Art.

Kolme kuoli ampumisessa Renossa

Nevadan osavaltiosta raportoitiin niin ikään ampumisesta, jonka uhriksi oli joutunut useita ihmisiä.

Renon kaupungissa ainakin kolme ihmistä kuoli maanantaina ampumisessa paikallisen kasinon edustalla. Asiasta kertoo poliisi muun muassa ABC Newsin ja NBC Newsin mukaan.

Käsiaseella varustautunut ampuja oli osunut kaikkiaan kuuteen ihmiseen, joista kolme kuoli. Haavoittuneista kaksi on vielä kriittisessä tilassa paikallisessa sairaalassa.

Epäilty ampuja oli mediatietojen mukaan ottanut käsiaseen esille kasinohotellin parkkialueella maanantaiaamuna paikallista aikaa ja osoittanut sillä väkijoukkoa. Aseessa oli esiintynyt alkujaan vika, mutta tämän korjattuaan ampuja oli ampunut viittä ihmistä, joista kaksi kuoli. Tämän jälkeen hän oli ampunut kohti turvamiestä, joka oli vastannut tuleen, sekä surmannut ohiajaneen ihmisen.

Poliisien saapuessa paikalle epäilty ampuja oli tulittanut myös heitä kohti, jolloin poliisit olivat ampuneet häntä. Epäilty oli paikallista aikaa maanantaina kriittisessä tilassa sairaalassa.

Ampumisesta epäilty on aikuinen mies, mutta hänen henkilöllisyytensä ei ole vielä selvillä.

Poliisin mukaan epäillyllä oli ollut mukanaan useita ammuslippaita.

Nevadan osavaltiossa sijaitseva Reno on tunnettu lukuisista kasinoistaan. Kaupunki sijaitsee lähellä Kalifornian osavaltion rajaa ja Tahoejärveä, joka on suosittu lomakohde.