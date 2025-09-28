Kokkola-lehti
Neljä keikkaa, neljänä peräkkäisenä iltana – Hyödyttömät idiootit vie kokkolalaista punkkia meren taakse
Kokkolalainen punkbändi Hyödyttömät idiootit lähtee lokakuun alkupuolella neljän keikan kiertuerundille Helsinkiin, Tallinnaan, Pärnuun ja Rakmereen.
Hyödyttömät idiootit on kokkolalaisittain suhteellisen runsaasti keikkaileva bändi. Ehkäpä pumppua on sovelias kuvailla aikamiesten punkbändiksi.
– No joo, mikäpä ettei, sitä kai me ollaan. Omia biisejä soitellaan, luultavasti siksi hommaa on ollut mukava tehdä kaikkien näiden vuosien ajan, summaa Mi