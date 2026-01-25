Yhdysvalloissa jälleen laajoja mielenosoituksia Minneapolisin ampumistapauksen jälkeen

Tämä tapauksesta tiedetään

Yhdysvalloissa Minneapolisissa liittovaltion agentit ampuivat kuoliaaksi miehen paikallista aikaa lauantaina.

Uhri oli 37-vuotias valkoinen mies, joka työskenteli hoitajana teho-osastolla. Hän oli Yhdysvaltain kansalainen eikä hänellä Minneapolisin poliisin mukaan ollut rikoshistoriaa.

Liittovaltion viranomaisten kertomus tapahtumienkulusta eroaa merkittävästi muun muassa silminnäkijähavainnoista sekä tutkivien toimittajien Bellingcat-ryhmän videoanalyysista.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön DHS:n mukaan mies lähestyi rajavartioston agentteja aseen kanssa. Ministeriön mukaan agentit pyrkivät saamaan aseen pois vastarintaa tehneeltä mieheltä. Kun tämä ei onnistunut, yksi agenteista ampui viraston mukaan miestä useita kertoja itsepuolustustarkoituksessa. Ministeriö väittää, että miehen tarkoituksena oli tehdä "maksimaalista vahinkoa" ja "teloittaa viranomaisia".

Bellingcatin analyysin mukaan ase oli otettu pois miehen hallusta ennen ampumista. Myös New York Times kertoo, että agentti oli jo ottanut aseen pois mieheltä, kun kaksi muuta agenttia avasi tulen. Miestä ammuttiin selkään, kun tämä makasi maassa. Laukauksia ammuttiin ainakin 10.

Myös silminnäkijät kertovat tapahtumien kulusta hyvin eri tavalla kuin viranomaiset. Minnesota Star Tribunen mukaan silminnäkijät kertoivat, ettei mies lähestynyt agentteja aseen kanssa tai tavoitellut asettaan. Yhden silminnäkijän mukaan mies lähestyi agentteja kameran kanssa.

Minnesotan kuvernööri Tim Walz sanoi ampumisen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että Minnesota on saanut tarpeekseen. Walzin mukaan presidentti Donald Trumpin tulee "lopettaa operaatio ja vetää tuhannet väkivaltaiset, kouluttamattomat agentit pois Minnesotasta".

Myös Minneapolisin pormestari Jacob Frey vetosi Trumpiin, että tämä vetäisi maahanmuuttopoliisi ICE:n pois Minneapolisista.

Presidentti Trump syytti tapahtuneen jälkeen pormestari Freytä ja kuvernööri Walzia kapinan lietsomisesta ja kutsui heitä "tekopyhiksi, poliittisiksi hölmöiksi".

Varapresidentti J. D. Vance taas kutsui tilannetta Minneapolisissa suunnitelluksi kaaokseksi ja sanoi sen olevan suora seuraus "äärivasemmistolaisten agitaattoreiden" yhteistyöstä paikallisviranomaisten kanssa.

Kyseessä on muutaman viikon sisään jo kolmas tapaus Minneapolisissa, jossa liittovaltion agentit ovat avanneet tulen siviilejä kohtaan. Edellisessä ampumisessa runsas viikko sitten mies haavoittui jalkaan. Reilut kaksi viikkoa sitten maahanmuuttopoliisi ICE taas ampui kuoliaaksi naisen. Myös tuolloin viranomaiset vetosivat agenttien toimineen itsepuolustustarkoituksessa, ja myös tuolloin silminnäkijähavainnot erosivat merkittävästi viranomaisten kertomasta.