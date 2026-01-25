Ulkomaat
Yhdysvalloissa jälleen laajoja mielenosoituksia Minneapolisin ampumistapauksen jälkeen
Yhdysvalloissa on järjestetty laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun maan rajavartiosto ampui lauantaina 37-vuotiaan miehen kiinniottotilanteessa mielenosoituksessa.
Kyseessä oli kuluvan vuoden aikana jo kolmas tapaus, jossa liittovaltion agentti ampui ihmistä Minneapolisissa.
CNN:n mukaan mielenosoittajat kokoontuivat useissa kaupungeissa ympäri Yhdysvaltoja protestoimaan viranomaisten ja maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa.
New Yorkissa mielenosoittajat vaativat ICE:n lakkauttamista, ja Los Angelesissa keräännyttiin kynttiläkulkueeseen. Joitain mielenosoituksia on yritetty hajottaa kyynelkaasulla.
Lauantaina Minneapolisissa ammuttu mies työskenteli hoitajana teho-osastolla. Hänellä ei ollut rikoshistoriaa.
Tämä tapauksesta tiedetään
Yhdysvalloissa Minneapolisissa liittovaltion agentit ampuivat kuoliaaksi miehen paikallista aikaa lauantaina.
Uhri oli 37-vuotias valkoinen mies, joka työskenteli hoitajana teho-osastolla. Hän oli Yhdysvaltain kansalainen eikä hänellä Minneapolisin poliisin mukaan ollut rikoshistoriaa.
Liittovaltion viranomaisten kertomus tapahtumienkulusta eroaa merkittävästi muun muassa silminnäkijähavainnoista sekä tutkivien toimittajien Bellingcat-ryhmän videoanalyysista.
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön DHS:n mukaan mies lähestyi rajavartioston agentteja aseen kanssa. Ministeriön mukaan agentit pyrkivät saamaan aseen pois vastarintaa tehneeltä mieheltä. Kun tämä ei onnistunut, yksi agenteista ampui viraston mukaan miestä useita kertoja itsepuolustustarkoituksessa. Ministeriö väittää, että miehen tarkoituksena oli tehdä "maksimaalista vahinkoa" ja "teloittaa viranomaisia".
Bellingcatin analyysin mukaan ase oli otettu pois miehen hallusta ennen ampumista. Myös New York Times kertoo, että agentti oli jo ottanut aseen pois mieheltä, kun kaksi muuta agenttia avasi tulen. Miestä ammuttiin selkään, kun tämä makasi maassa. Laukauksia ammuttiin ainakin 10.
Myös silminnäkijät kertovat tapahtumien kulusta hyvin eri tavalla kuin viranomaiset. Minnesota Star Tribunen mukaan silminnäkijät kertoivat, ettei mies lähestynyt agentteja aseen kanssa tai tavoitellut asettaan. Yhden silminnäkijän mukaan mies lähestyi agentteja kameran kanssa.
Minnesotan kuvernööri Tim Walz sanoi ampumisen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että Minnesota on saanut tarpeekseen. Walzin mukaan presidentti Donald Trumpin tulee "lopettaa operaatio ja vetää tuhannet väkivaltaiset, kouluttamattomat agentit pois Minnesotasta".
Myös Minneapolisin pormestari Jacob Frey vetosi Trumpiin, että tämä vetäisi maahanmuuttopoliisi ICE:n pois Minneapolisista.
Presidentti Trump syytti tapahtuneen jälkeen pormestari Freytä ja kuvernööri Walzia kapinan lietsomisesta ja kutsui heitä "tekopyhiksi, poliittisiksi hölmöiksi".
Varapresidentti J. D. Vance taas kutsui tilannetta Minneapolisissa suunnitelluksi kaaokseksi ja sanoi sen olevan suora seuraus "äärivasemmistolaisten agitaattoreiden" yhteistyöstä paikallisviranomaisten kanssa.
Kyseessä on muutaman viikon sisään jo kolmas tapaus Minneapolisissa, jossa liittovaltion agentit ovat avanneet tulen siviilejä kohtaan. Edellisessä ampumisessa runsas viikko sitten mies haavoittui jalkaan. Reilut kaksi viikkoa sitten maahanmuuttopoliisi ICE taas ampui kuoliaaksi naisen. Myös tuolloin viranomaiset vetosivat agenttien toimineen itsepuolustustarkoituksessa, ja myös tuolloin silminnäkijähavainnot erosivat merkittävästi viranomaisten kertomasta.
Rajavartioston ampumalla miehellä oli tapahtuneesta kuvatulla videolla kädessään selvästi puhelin, ei ase, kirjoittaa New York Times -lehti.
New York Times sanoo analysoineensa videon, jossa mies kuvaa mielenosoitusta puhelimellaan molemmat kädet näkyvillä, ennen kuin rajavartioston viranomaiset painavat hänet maahan ja ampuvat.
Kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin mukaan aseistettu henkilö oli lähestynyt rajavartioston edustajia, minkä jälkeen viranomaiset yrittivät ottaa aseen pois henkilöltä. Noemin mukaan agentti ampui itsepuolustukseksi.
Minneapolisin pormestarin mukaan kaupungissa on alkuvuodesta ollut vain kolme henkirikosta, joista kahdessa epäilty tekijä on maahanmuuttoviranomainen.
Paikallinen aserajoituksia vastustava järjestö Minnesota Gun Owners Caucus kertoo pitävänsä Minneapolisin ampumistapausta erittäin huolestuttavana.
Järjestön mukaan todisteita ei ole esitetty sen puolesta, että ampumisen uhriksi joutunut mies oli pyrkinyt vahingoittamaan viranomaisia.
– Kaikilla rauhanomaisesti toimivilla minnesotalaisilla on oikeus kantaa asetta– myös mielenosoituksiin osallistuessaan, niitä sivusta seuratessaan tai (sananvapauden takaavan) perustuslain ensimmäisen lisäyksen takaamia oikeuksia käyttäessään, järjestö kertoi tiedotteessaan.
New York Timesin ja Bellingcatin videoanalyysin mukaan ase oli otettu pois miehen hallusta ennen ampumista. Ase oli laillinen.
Minnesota Star Tribune-lehden mukaan luoteihin kuoli 37-vuotias valkoinen mies, joka työskenteli hoitajana teho-osastolla. Minneapolisin poliisin mukaan miehellä ei ollut rikoshistoriaa eikä parkkisakkoja vakavampia rikkomuksia.
Presidentti Donald Trump julkaisi ampumisen jälkeen kuvan miehen hallussa olleesta aseesta.
– Tässä on asemiehen ase, ladattu (kahden täyden lisä lippaan kanssa!) ja valmis toimintaan, Trump kirjoitti päivityksessään.
Trump syytti osavaltion poliitikkoja ja viranomaisia siitä, etteivät he pyri suojaamaan maahanmuuttoviranomaisten toimintaa.
Yhdysvalloissa maanlaajuisesti toimiva Gun Owners of America -järjestö vaati ampumisen jälkeen maan oikeusministeriöltä täyttä ja läpinäkyvää tutkintaa tapahtuneesta. Järjestö sanoi lisäksi, että perustuslain toinen lisäys takaa oikeuden kantaa asetta myös mielenosoituksissa.
Gun Owners of America tyrmäsi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon nimittämän piirisyyttäjän Bill Essaylin lausunnon, jonka mukaan lainvalvontaviranomaisilla olisi erittäin todennäköisesti oikeutus ampua heitä lähestyviä aseistautuneita ihmisiä.
Järjestö ilmaisi lausuntonsa lopussa tukensa ICE:n ja rajavartioston lainvalvontatoimille.
Vaikutusvaltainen National Rifle Association (NRA) kommentoi niin ikään Essaylin lausuntoa. Järjestö kuvaili ulostuloa vaaralliseksi ja vääräksi.
Aiemmassa lausunnossaan NRA syytti demokraattipoliitikkoja lainvalvontaviranomaisiin kohdistuvan väkivallan lietsonnasta ja kehotti odottamaan, että ampuminen saadaan tutkittua.
Minneapolisin kaupunki on pyytänyt Minnesotan kansalliskaartia paikallisen poliisin avuksi, kun viranomaiset vastaavat lauantaisen ampumisen jälkeiseen tilanteeseen.
Kaupungin tiedotteen mukaan kansalliskaarti avustaisi paikallisen yhteisön turvaamisessa ampumispaikan lähistöllä.
Hennepinin piirikunnan sheriffi Dawanna Witt on niin ikään pyytänyt kansalliskaartin tukea poliisin toimintaan maahanmuuttopoliisi ICE:n käyttämän liittovaltion rakennuksen luona. Minneapolis sijaitsee Hennepinin piirikunnassa.
Minnesotan kuvernööri Tim Walz on vahvistanut tarjoavansa kansalliskaartin apua paikallisviranomaisille.
Minneapolisin pormestari Jacob Freyn mukaan kaupunki vaatii maanantaina tuomioistuimelta päätöstä, joka estäisi väliaikaisesti maahanmuuttoviranomaisten operaation Minneapolisissa.
– Nä kemä mme kaaos on suoraan ICE:n, rajavartioston sekä liittovaltion hallinnon luomaa, Frey sanoi tiedotustilaisuudessa lauantaina.
Freyn mukaan Minneapolisissa on ollut alkuvuodesta vain kolme henkirikosta, joista kahdessa tekijänä on ollut maahanmuuttoviranomainen. Tammikuun 7. päivä ICE:n edustaja ampui 37-vuotiaan naisen Minneapolisin eteläosassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon edustajat ovat puolustaneet viranomaisten toimintaa tuoreimman ampumistapauksen jälkeen.
Oikeusministeri Pam Bondi syytti Minnesotan johtajien luoneen olosuhteita, joissa viranomaisiin kohdistetaan väkivaltaa. Hän ei ottanut suoraan kantaa ampumistapauksen kulkuun.
Kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin mukaan aseistettu henkilö oli lähestynyt rajavartioston edustajia. Noem sanoi viranomaisten yrittäneen ottaa asetta henkilöltä, mutta tämä oli vastustanut väkivaltaisesti. Noemin mukaan henkensä ja kollegoidensa turvallisuuden puolesta pelännyt agentti oli ampunut puolustautuakseen.
Tapauksesta levinneen videomateriaalin perusteella Noemin kertoma kuvaus tapahtumista ei pidä paikkaansa. Rajavartioston ampuma mies oli videoiden perusteella kuvannut aluksi maahanmuuttoviranomaisten toimintaa etäämmältä.
Viranomaiset olivat tulleet lähemmäs, tönineet miehen lähellä ollutta naista ja käyttäneet kaasusumutinta. Tämän jälkeen he alkoivat painaa miestä maahan.
Videomateriaalin perusteella viranomaisten polvilleen painaman miehen takana ollut rajavartioston edustaja oli vetänyt aseensa esiin ja ampunut tätä takaa päin. Hetkeä aiemmin toinen viranomaisen edustaja oli ottanut miehen vyötäröllä olleen aseen.